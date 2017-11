Magia de Natal 2017

Regulamento

Serão selecionadas, ao final do processo, 5 (cinco) cartas para publicação no Jornal A Tribuna. Uma delas será lida - pelo autor, de preferência – para gravação que será veiculada na programação da Rádio Som Maior e com destaque no Jornal A Tribuna como anúncios.

Estão qualificados para a seleção as cartas escritas por crianças até 12 anos; Cada criança pode participar com uma carta de até 20 linhas, escrita à mão e de próprio punho, que siga o tema proposto. Na folha deve constar o nome da criança, idade, telefone para contato, endereço e a escola/instituição; As cartas devem ser depositadas até o dia 15 de dezembro de 2017 em uma das três urnas da Campanha: no Bairro da Juventude, no Shopping Della ou Casa Guido; A seleção das cartas se dará por meio de duas etapas: As cartas passarão por uma triagem interna da comissão organizadora; As cartas selecionadas serão avaliadas por uma banca julgadora, de onde sairão as 5 (cinco) selecionadas para publicação; Os vencedores serão divulgados ao vivo, no programa Ponto a Ponto, da rádio Som Maior, no dia 17 ou 18 de dezembro de 2017. No dia seguinte, a relação dos vencedores será publicada no Jornal A Tribuna; As cartas serão publicadas na edição de 18 ou 19 de dezembro de 2017 do jornal A Tribuna; A carta escolhida como vencedora, será lida pelo autor, gravada na Rádio Som Maior e publicada até o dia 31 de dezembro como parte da campanha Magia de Natal.