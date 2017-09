Jantar harmonizado une alta gastronomia e conhecimento

Apreciadores de um bom vinho e da alta gastronomia não podem perder o jantar harmonizado que acontece nesta sexta-feira, dia 29 de setembro, a partir das 20h30min, no Chers Amis. O enólogo Victor Hugo Hartwig Seyffert, de Porto Alegre, da importadora Porto a Porto, representante de 110 fornecedores internacionais, é o convidado especial da noite intitulada “Gastronomia Comentada”.

No jantar desenvolvido especialmente para ocasião pelo chef Frindo Rovaris serão servidos: de entrada, pães com patê foie gras, harmonizado com o vinho intenso, fresco e frutado, Filipa Pato 3B Rosé, seguido de um Tartare de Salmão, com Cefiro Reserva Sauvignon Blanc. O primeiro prato é um Ballotine de codornas com purê de batatas, servido com o vinho Santa Carolina Reserva Pinot Noir. “O principal é um Mignon com crosta de ervas ao molho de vinho com cebolas e cogumelos, acompanhado do Bordeaux Le Clos de Reynon”, detalha o chef. Para finalizar a noite com chave de ouro, Crème brûlée, a mais tradicional sobremesa francesa, harmonizada com o sul-africano branco, Nederburg Noble Late Harvest.