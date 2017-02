Vítimas são rendidas e amarradas por assaltantes em escritório

Talise Freitas

O proprietário de uma empresa de eletromecânica foi assaltado por dois criminosos armados, no Bairro Vila Isabel, Distrito do Rio Maina, em Criciúma. O crime foi registrado no escritório da empresa, onde também um prestador de serviços acabou sendo rendido. Conforme as vítimas, que ainda foram amarradas e ameaçadas de morte, os assaltantes, aparentando serem adolescentes, estavam em posse de um revólver e de uma faca, encapuzados e pediam insistentemente por um cofre, que não tinha no local. Para ter acesso ao escritório, eles pularam o muro.

Antes de deixar o local, os criminosos ainda obrigaram o empresário a entrar em contato com um vizinho para que pudessem entrar na casa dele, que fica ao lado do escritório, com o objetivo de furtar o imóvel. O vizinho desconfiou da ligação e disse que não estava em casa e que não poderia comparecer ao local. A dupla fugiu com um notebook, documentos pessoais do proprietário, incluindo cartões de crédito, uma máquina de solda, uma aliança, um celular e um veículo Toyota Hilux, placas IML-2239 de Criciúma.