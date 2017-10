Vítimas reagem e assaltante foge após tentar realizar furto

Lucas Renan Domingos

Na noite de ontem, um homem tentou assaltar um estabelecimento comercial em Laguna e foi surpreendido pelas vítimas. Conforme a Polícia Militar (PM) de Laguna, o proprietário do estabelecimento relatou que o assaltante possuía uma marca no rosto, vestia um moletom cinza e, de posse de uma arma, chegou ao local e anunciou o assalto.

Com porretes, o comerciante e sua esposa reagiram à tentativa de roubo do criminoso, que saiu correndo sem levar nada, quebrando apenas o vidro de um dos balcões do estabelecimento. As guarnições efetuaram rondas nas proximidades, porém nenhum suspeito foi localizado.