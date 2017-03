Vídeo da PM alerta para a violência contra a mulher

Talise Freitas

Um vídeo divulgado ontem, no Dia Internacional da Mulher, produzido pelo Centro de Comunicação Social da Polícia Militar, reproduzido na página oficial da corporação do Estado, como também compartilhado no Facebook do 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma, sendo rapidamente "viralizado" nas redes sociais e WhatsApp, chamou atenção para os casos de violência doméstica.

No vídeo, de dois minutos e dez segundos, as vozes das vítimas catarinenses pedindo ajuda via 190 são reproduzidas, tendo flores murchando como pano de fundo, mas que se regeneram quando inicia o áudio dos policiais, em comunicação via rádio, na captura dos agressores.

O vídeo encerra com o comunicado da corporação reafirmando o compromisso em defendê-las.

Conforme a PM, nos últimos 12 meses, em Santa Catarina, 41.940 mulheres foram vítimas de alguma forma de agressão física, uma média de 116,5 agressões por dia no Estado. Em Criciúma, somente no primeiro semestre do ano passado, mais de 500 ocorrências foram registradas na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) da cidade, a maioria ameaça e lesão corporal, o que equivale a uma média de dois registros por dia.