Via Rápida: Polícia Militar fiscalizará trânsito em áreas não sinalizadas

Francine Ferreira

Por conta do elevado número de veículos que tem sido vistos trafegando nas partes ainda não finalizadas da Via Rápida, a Polícia Militar passará a fiscalizar mais intensamente o trânsito da rodovia a partir desta quarta-feira. A ação contará com apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Guarda Municipal e, com isso, os motoristas poderão passar a ser autuados por conta da infração de trânsito nos trechos onde há sinalização indicando a proibição.

O comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Evandro de Andrade Fraga, reforça que essa fiscalização intensificada será voltada aos locais onde a via ainda não está devidamente sinalizada. “As placas durante o percurso já indicam que o trânsito é proibido. Nossa ação será de prevenção e poderá resultar em autuação de trânsito. No entanto, nos pontos já concluídos, como o que vai da Próspera até o viaduto do Ana Maria, onde está tudo pronto, o tráfego permanece liberado”, completa.

A ação foi pensada por conta das inúmeras solicitações e alertas que vinham chegando à Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Criciúma. “O trânsito de veículos tem aumentado cada vez mais na Via Rápida, mesmo com todas as placas indicando a proibição. Estamos muito preocupados e não queremos que acidentes graves aconteçam”, comenta o secretário Executivo da ADR, João Fabris.

Ele ainda argumenta que o trânsito de veículos atrapalha o andamento da obra. “Estamos com muitas máquinas e homens trabalhando na pista, o que torna aquele local ainda mais perigoso. Nosso prazo é entregar a rodovia no dia 20 de dezembro e não podemos contar com o atraso de motoristas que circulam por ali”, ressalta.

Prevista para inaugurar no dia 20 de dezembro de 2017, a Via Rápida está com as obras 78% concluídas. Nesta terça-feira, também participaram da reunião para debater o assunto o comandante da 6ª Região de Polícia Militar, coronel Cosme Manique Barreto, o comandante da Guarnição Especial de Içara (GEIc), tenente-coronel Darci Rodrigues Junior, o assessor jurídico da ADR, Eduardo Simon, e o coordenador dos Agentes de Trânsito da Guarda Municipal de Içara, Felipe Gilon.