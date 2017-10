Vereadores aprovam mais rigor na fiscalização de maus tratos a idosos

Francine Ferreira

Foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores de Criciúma o projeto de lei de autoria do vereador Miri Dagostim (PP) que obriga os hospitais públicos e particulares do município a comunicar formalmente por escrito à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) e à Secretaria de Assistência Social quando ocorrer algum atendimento de pessoas idosas vítimas de maus-tratos. A matéria segue, agora, para sanção do prefeito Clésio Salvaro.

O autor da matéria destacou que os maus-tratos ocorrem geralmente no âmbito familiar ou no círculo próximo de amizades, mas que no entanto, muitas vítimas deixam de registrar a ocorrência, aceitando o desgaste psicológico causado pela sensação de impunidade, e impossibilitando, assim, a ação do Poder Público no sentido de promover a justiça. “Violências e os maus-tratos contra os idosos devem ser denunciados e combatidos. Resta claro, que é dever do Poder Público delinear as estratégias para abolir essa violência, enquanto ao setor da saúde, cabe o acolhimento das vítimas, no sentido de minimizar a dor das vítimas e evitar outros agravos”, mencionou.