Veículos são levados em assaltos

Talise Freitas

Dois veículos foram levados em assaltos nos últimos dias na região. O caso mais recente ocorreu na noite de ontem, no Bairro Santa Ana, em Forquilhinha. Um homem foi abordado por dois criminosos, um deles armado com um revólver, que fugiram com o carro dele, um Fiat Strada. Na noite de segunda-feira, em Criciúma, o motorista do Vectra, placas MJL-5070, de Ermo, recebeu voz de assalto de dois criminosos ao parar para pedir informações na Avenida Centenário, no Bairro Santa Bárbara.

O proprietário do veículo não avistou nenhuma arma em posse dos assaltantes, saiu correndo e deixou o carro com a dupla. Dentro do veículo ainda estavam R$ 840 em espécie, talão de cheques e a carteira com documentos pessoais.

Notícia divulgada na edição desta quarta-feira do Jornal A Tribuna