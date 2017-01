Talise Freitas

Um veículo Sandero, com placas de Alegrete (RS), e um Fiesta, com placas de Porto Alegre (RS), ambos com registro de roubo no estado gaúcho, foram recuperados na manhã de ontem, pela Polícia Militar, no Bairro Linha Batista, em Criciúma.

Os carros estavam sem as placas e sem as rodas e abandonados em meio a um matagal.