Veículos furtados são recuperados

Talise Freitas

Dois veículos furtados foram encontrados na manhã de ontem pela Polícia Militar na região.

Um deles trata-se de um furgão Renault Master, sem placas, que havia sido furtado no sábado em Siderópolis e que foi localizado abandonado na comunidade de Sangão Madalena, em Maracajá. A identificação dos dados do veículo foi realizada pela documentação, encontrada no porta-luvas. O furgão estava com as portas abertas e a chave na ignição.

O outro carro é um Ônix, furtado em frente a uma casa noturna, no Bairro Mato Alto, em Araranguá, durante a madrugada. O carro foi localizado abandonado em Forquilhinha, na localidade de São Gabriel.