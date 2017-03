Veículo usado em assalto a malote é encontrado abandonado

Talise Freitas

O veículo Uno usado por quatro criminosos para assaltar uma mulher de 36 anos, funcionária de um posto de combustíveis, no início da tarde de segunda-feira, no Bairro Santo Antônio, em Criciúma, foi encontrado capotado e abandonado no Bairro Laranjinha. O carro estava sem as placas e foi reco-lhido para perícia.

A vítima estava em seu veículo, que foi fechado pelo Uno, de onde saiu um criminoso armado exigindo dinheiro e roubando o malote contendo R$ 49 mil. A abordagem criminosa ocorreu ao lado do banco Itaú, onde a quantia seria depositada. A mulher ainda foi agredida com uma coronhada.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e a principal linha de investigação é acerca de possíveis informações privilegiadas sobre a movimentação financeira do posto de combustíveis.