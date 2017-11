Vazamento de amônia mobiliza bombeiros em Forquilhinha

Francine Ferreira

O Corpo de Bombeiros de Forquilhinha está analisando um vazamento de amônia registrado na tarde deste domingo, 5, na unidade da JBS Foods, localizada no Centro do município. Conforme o portal Forquilhinha Notícias, a via em frente da empresa está bloqueada para tráfego.

Informações preliminares dão conta de que, até o momento, uma mulher precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).