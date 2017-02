Usuários do transporte coletivo são surpreendidos e recebem apoio da PM

Talise Freitas

O medo voltou a ser companhia de passageiros e funcionários do transporte coletivo após um ônibus ser incendiado na noite de quarta-feira, no loteamento Vida Nova, no Bairro Ana Maria, em Criciúma. Na tarde de ontem, os diretores das empresas de transporte estiveram reunidos com o comando da Polícia Militar para tratar medidas de segurança para manutenção do transporte nos bairros onde ocorreram os ataques, ficando definido que toda a frota de ônibus vai circular somente até as 22h, pelo menos até o próximo domingo.

Ontem, por volta das 21h30min, a maioria da frota já se deslocava para garagem. Quem foi surpreendido com a decisão teve o apoio da Polícia Militar. Guarnições passaram pelas paradas de ônibus e terminais para informar os usuários do transporte da suspensão. Quem não teve como ir para casa foi levado pela própria PM.

Em nota, a diretoria da Associação Criciumense de Transporte Urbano (ACTU) lamentou o episódio, que prejudica a população mais necessitada, e disse ainda que não foi definida uma possível escolta aos coletivos. "O novo ataque ao transporte coletivo de Criciúma não é apenas um atentado ao veículo, mas principalmente aos cidadãos que precisam utilizar o sistema de transporte urbano na nossa cidade", diz a nota. A nota da ACTU informa ainda que ataques a ônibus são considerados terrorismo conforme a Lei n° 13.260/2016, que prevê que o "uso ou a ameaça de usar explosivos, seu transporte, guarda ou porte" e "sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência de meios e instalações de transporte" passa a configurar como crime de terrorismo na Constituição Federal, prevendo pena de reclusão de 12 a 30 anos.

O artigo 250 do Código Penal prevê pena de três a seis anos de prisão e multa a quem causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Quando o incêndio é causado em veículo de transporte coletivo, a pena aumenta em um terço. Independentemente de ter sido uma ação tendo uma facção criminosa por trás ou mesmo um ato pontual de vandalismo, o medo é igual para aqueles que dependem do serviço de transporte na cidade.

Motorista presta

depoimento

Ontem, o motorista que foi rendido pelos quatro criminosos e ordenado a deixar o coletivo prestou depoimento à Polícia Civil. Em reportagem especial do Jornal A Tribuna sobre atentados há três anos, foi abordado o prejuízo das empresas de transporte coletivo. Dos cinco ônibus incendiados ao todo nas três sequências de atentados (13 de novembro de 2012 e 1º e 2 de fevereiro e 22 de maio de 2013), somente dois puderam ser aproveitados. O prejuízo ultrapassou R$ 1,5 milhão. Segundo um dos funcionários de uma das empresas, que não quis ser identificado na época, três motoristas pediram demissão por conta do trauma.

"Muitos dos funcionários ainda têm medo e não querem nem falar do assunto. Alguns já foram até ameaçados por adolescentes com arma de fogo, os quais ordenam que nada seja informado à polícia. Eles passavam e outros motoristas também passam de ônibus e veem direto esses garotos, ainda a serviço do crime. Um dos nossos motoristas está transtornado até hoje", relatou.

Arma é deixada no veículo por incendiário

Ontem, durante perícia, um revólver calibre 38 foi encontrado no coletivo incendiado. A arma foi deixada para trás por um dos incendiários. Aliás, há informações de que um deles teria se queimado durante a ação criminosa. O caso está sendo investigado e informações são trocadas em conjunto com as polícias Civil e Militar, como também pelo Departamento de Administração Prisional (Deap) e os setores de inteligência. Para o coordenador da Divisão de Investigação Criminal (DIC), delegado André Milanese, nenhuma hipótese é descartada, mas a polícia leva mais em consideração o fato de que o incêndio tenha sido uma ocorrência pontual, promovida por um grupo por conta própria, querendo mostrar poderio, aparecer, sem ter sido uma ação articulada.

Apesar de vazar um "salve geral" que chegou às mãos de alguns policiais pelo efetivo de Florianópolis, e de casos semelhantes terem ocorrido na Grande Florianópolis, acredita-se que foi uma coincidência, até porque, pelo menos até o momento, nenhum novo caso havia sido registrado em Criciúma, na região ou mesmo em outros locais do estado. "Informações em nível estadual dos serviços de inteligência apontam que não há uma determinação concreta para ataques orquestrados", informa a autoridade policial.

Segundo ele, há alguns nomes suspeitos, mas, até então, nada confirmado em relação à autoria. Conforme publicado na edição de ontem, a ação pode ter sido realizada por adolescentes daquela região, como do Bairro Cristo Redentor, arregimentados pelo Primeiro Grupo Catarinense (PGC). Aliás, lideranças da facção criminosa que dominavam a comunidade, impondo medo, a lei do silêncio e contribuição para o "crime", foram presas no mês passado e também no ano passado. Moradores ainda eram obrigados a desligar os faróis dos veículos após as 22h.

Para o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar da cidade, o caso também está mais para vandalismo, sendo uma retaliação, uma resposta às constantes ações realizadas pela corporação na região nos últimos seis meses, como apreensão de drogas, armas e prisão de lideranças criminosas. O setor é o que lidera em ocorrências mais violentas em Criciúma. O tenente-coronel Evandro de Andrade Fraga citou ainda, em entrevista à Rádio Som Maior, a derrubada das câmeras de videomonitoramento da PM na região como sendo também uma forma de enfretamento dos marginais às forças de segurança. Viaturas também eram alvos de tiros.

"Ampliamos o número de operações e abordagens. Estamos dando a resposta, mesmo com todas as dificuldades momentâneas que a Polícia Militar de Criciúma está enfrentando, no que se refere a viaturas e efetivo. Se pessoas se apresentarem com parte do corpo queimado, em clínicas, hospitais e até mesmo em farmácias, que, de forma discreta, os profissionais desses locais informem ao 190. Na madrugada, por volta da 1h, tivemos uma informação importante nesse sentido que pode levar até a captura de um dos envolvidos", solicita o comandante, estendendo o pedido também a funcionários de postos de combustíveis no que diz respeito à compra de combustível em embalagens separadas, como também a presença de suspeitos em pontos de ônibus.