Usuária de drogas forja sequestro para extorquir a mãe

Talise Freitas

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma prendeu, ontem, pelo crime de extorsão, uma mulher de 31 anos e um homem de 30 anos, ex-presidiário. Segundo o delegado André Milanese, a mulher é dependente química e estava desaparecida de casa desde sexta-feira. "Na segunda-feira ela ligou para a mãe alegando que estava sendo mantida em cárcere privado e que os sequestradores estavam exigindo o pagamento de R$ 3,5 mil para ela ser liberada juntamente à motocicleta de sua propriedade", relata a autoridade policial.

Conforme Milanese, o suposto sequestro foi registrado na segunda-feira, no início da tarde, na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), e, desde então, iniciaram as diligências por parte da DIC para esclarecer o caso, sendo que, na tarde de ontem, foi marcado o pagamento do "resgate", em frente a uma loja no Bairro Santa Luzia.

"No horário agendado, ela apareceu de carona em sua moto, que era pilotada pelo ex-presidiário, sendo ambos abordados e detidos. Foi apurado que a mulher passou o fim de semana com ele usando crack em uma casa no Bairro Santa Luzia e que, para conseguir dinheiro para consumir mais droga, resolveu forjar, juntamente a ele, o próprio sequestro. A dupla foi autuada em flagrante pelo crime de extorsão, sendo apresentada hoje ao Poder Judiciário para audiência de custódia", conclui a autoridade policial.

Notícia divulgada na edição desta quarta-feira do Jornal A Tribuna