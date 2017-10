Urussanga: defesa alega que empresário não sabia de irregularidades

Francine Ferreira

A defesa do empresário de Urussanga preso na terça-feira em uma operação da Delegacia de Furtos e Roubos (DRF) da Polícia Civil de Curitiba, alega que o indivíduo não tinha conhecimento das irregularidades. Ele é suspeito de receptar insumos para produção de materiais plásticos furtados. De acordo com o advogado Alessandro Damiani, o investigado prestou depoimento ontem e confirmou que realmente comprou quatro cargas do material. “Ele fazia todos os pagamentos por depósito em conta bancária e sempre pedia nota. Quando percebeu que não receberia tais notas e que poderia ter algo ilícito na ação, parou de comprar”, explica.

Conforme as investigações, os furtos no Paraná e em Santa Catarina somam R$ 2,4 milhões. A prisão do empresário de Urussanga é temporária e termina no próximo sábado.