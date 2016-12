Uno corta a frente de caminhão e caroneiro morre

Talise Freitas

Uma colisão lateral resultou em óbito na manhã dessa sexta-feira, por volta das 9h, na Avenida Manoel Gregório Pacheco, no Bairro Vila Esperança, em Içara. Segundo a Polícia Militar, um veículo Uno saía de uma via lateral quando cortou a frente de um caminhão, carregado com entulhos. O veículo de grande porte trafegava pela rua geral, próximo ao trilho. Com o impacto, tanto o motorista quanto o caroneiro do carro ficaram presos às ferragens, sendo necessária mobilização por parte do Corpo de Bombeiros para desencarceramento.

Devido o impacto, os veículos foram parar às margens da via, em um barranco. O caroneiro, Odenir de Souza, de 53 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. Já o motorista, de 50 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado em estado grave ao Hospital São José. O condutor do caminhão, de 58 anos, não se feriu. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma e liberado pelo filho à tarde. Conforme o técnico do IML, Almir Fernandes, a causa da morte de Odenir foi traumatismo craniano e no tórax.