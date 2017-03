Única delegada na região, Mariana assume Delegacia de Lauro Müller

Informações editadas do Portal Sul In Foco

A Região Carbonífera passa a contar com uma delegada no seu quadro de Polícia Civil. Mariana Oliveira Luiz, de 29 anos, está à frente da Delegacia da Comarca de Lauro Müller e tem como principal objetivo dar uma resposta rápida na solução de crimes.

Natural de Chapecó, ela soma experiência de dez anos na área de segurança pública.

A única delegada, não só da AMREC, como também da AMESC - a região de Tubarão conta em seu quadro com autoridade policial do sexo feminino -, informou que, entre os principais desafios do cargo assumido, está a falta de recursos, culminando nas péssimas condições do imóvel, e a falta de efetivo, pontos para os quais já está buscando melhorias.