Um dos maiores assaltantes de banco do país é condenado por crime em Içara

Talise Freitas

Um dos maiores assaltantes de banco do país, segundo a polícia, foi condenado por um crime registrado em 2011, em Içara. O gaúcho Enivaldo Farias, de 45 anos, conhecido por Cafuringa, recebeu pena de 12 anos e nove meses de reclusão por roubo triplamente qualificado, pelo emprego de arma, concurso de duas ou mais pessoas e restrição de liberdade das vítimas.

O comparsa dele, Rafael Oliveira de Azambuja, foi condenado a oito anos e quatro meses. O juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Içara, Fernando Dal Bó Martins, condenou ainda os réus ao pagamento de R$ 370 mil, dinheiro levado no assalto ao Banco do Brasil, na área central do município. A sentença foi publicada na última sexta-feira.

Segundo a denúncia do Ministério Público, naquele 21 de dezembro, os réus, em concurso com dois agentes não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, aproximadamente R$ 300 mil de propriedade da agência bancária, uma arma de fogo utilizada pelo vigia terceirizado e um veículo Golf de uma funcionária. Eles ingressaram no interior da agência bancária quando funcionários chegavam ao estabelecimento pela manhã e restringiram suas liberdades, mantendo-os reféns na cozinha por 40 minutos. O grupo ainda se comunicava por telefone celular e rádio comunicador.

Conforme uma das vítimas, Cafuringa ordenou, com ameaças de morte, que a porta fosse aberta, dizendo que a ordem era para todos agirem normalmente. Contou, ainda, que os criminosos solicitaram as chaves dos caixas eletrônicos após descobrirem que o cofre da agência só abriria em um horário programado, oportunidade em que colocaram o dinheiro em uma sacola, subtraíram o carro de uma das funcionárias e fugiram, não sem antes avisá-lo para somente comunicar a polícia após 30 minutos, sob pena de que ele e sua família "sofreriam as consequências".

"O crime foi praticado por grupo organizado, que previamente observou a rotina da agência bancária e planejou de forma minuciosa a execução do delito. Os agentes conheciam a rotina, os horários e a quantidade de funcionários que trabalhavam na instituição financeira. Não bastasse isso, sabiam o código de segurança utilizado entre os funcionários do banco e angariaram informações sobre a vida de algumas das vítimas e de seus familiares", observou o magistrado na decisão.

De altíssima periculosidade e líder do bando de assaltantes, Cafuringa foi preso em 2012 em Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre (RS), por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Ele estava foragido das polícias gaúcha, catarinense, Federal e paraguaia. É apontado ainda como autor de três ações, entre 2011 e 2012, tendo como alvos agências do Banco do Brasil de Sombrio, Forquilhinha e Içara.

Foi no mesmo município da recente condenação, porém em outra ação, onde, em 2012, a mulher do tesoureiro da agência foi sequestrada, sendo o marido obrigado a retirar dinheiro para o resgate, também em torno de R$ 300 mil. Assim ocorreu em outros municípios, onde funcionários chegavam a ser surpreendidos pela quadrilha em casa na noite anterior, ficando em poder deles até o dia seguinte, quando o banco abria. De Sombrio e Forquilhinha foram levados R$ 600 mil de cada agência. Pelo crime em Sombrio, Cafuringa foi condenado em 2014 a 13 anos de prisão.

Durante os crimes, ele e o bando chegavam a mostrar fotografias das vítimas, como de seus familiares, que eram monitorados dias antes dos assaltos. Ele segue no sistema prisional gaúcho e, durante uma audiência em Içara, mobilizou um forte esquema de segurança realizado por agentes penitenciários devido ao alto risco de resgate. Há 11 anos ele foi resgatado por dez comparsas quando era levado para um procedimento no Fórum no RS, sendo que um agente penitenciário que fazia a escolta morreu no confronto com os criminosos. Por esse crime, Cafuringa pegou 33 anos de prisão.