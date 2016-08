Triplo homicídio e incêndio criminoso têm júris marcados

Talise Freitas

Duas sessões do Tribunal do Júri, referentes a dois casos bastante repercutidos, que foram registrados em 2013, em Criciúma, já foram marcadas pela 1ª Vara Criminal da Comarca. Um deles trata-se do triplo homicídio duplamente qualificado - por motivo fútil e meio de emboscada - registrado em 12 de fevereiro de 2013, no Bairro Demboski. O júri popular foi marcado para 19 de outubro e começará às 9h. Senta no banco dos réus o acusado de ter executado as três vítimas, além do mandante e outros dois réus, dentre eles uma mulher. Todos também respondem pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

A motivação estaria relacionada a um esquema de tráfico de drogas e aliciamento de menores no Bairro Renascer, sendo que o suposto líder da atividade criminosa na época seria o mandante das execuções de Antonio Carlos Butuhy, 42 anos, Alain Delon Sebastião de Ávila, 22 anos, e Joelma Millnitz, 38 anos.

O triplo homicídio teve reconstituição meses depois, com participação do acusado da execução. O réu chegou a dizer na época que mais um homem seria assassinado, porém ele não estava no ponto de drogas quando as outras vítimas foram levadas para o local do crime, sob alegação de que haveria uma batida policial, para despistá-las. O trio foi assassinado com tiros na cabeça, efetuados de uma pistola nove milímetros e de um revólver calibre 38. O acusado da execução direta responde por mais um assassinato no Balneário Rincão, ocorrido na madrugada posterior ao triplo homicídio. O apontado como mandante também tem mais um processo de assassinato.

Na próxima quarta-feira, também às 9h, iniciará o julgamento, pelo Tribunal do Júri, de um dos réus acusados de envolvimento em um incêndio criminoso, no Bairro Vila Rica, em junho de 2013, que resultou na morte de Luiza Borges Luciano, de 46 anos, e da neta dela, Estefani Leandro Luciano, de oito anos, que foram carbonizadas. O episódio deixou mais três vítimas da mesma família feridas, sendo dois filhos de Luiza e outra neta dela, de dois anos. Três acusados foram presos em flagrante pela PM minutos depois e denunciados pelo MP por duplo homicídio e tripla tentativa de homicídio, qualificados. Dois deles seguem recorrendo a instância superior e possuem uma medida cautelar, ajuizada pela defesa, para suspensão do julgamento. As qualificadoras dos crimes (homicídios e tentativas) foram caracterizadas por motivo fútil, com emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Um quarto suspeito chegou a ser detido posteriormente, mas foi absolvido do processo por falta de provas.

Conforme consta na denúncia do MP, o trio foi até a casa das vítimas, cortou a mangueira do botijão de gás e ateou fogo. Em seguida, espalhou gasolina por todo o imóvel, que ficou completamente destruído. Luiza, assim como os dois filhos, chegou a sair da casa em chamas, porém retornou para buscar a neta, mas não conseguiu se salvar, tampouco a menina. Ainda de acordo com os autos processuais, o trio estava em posse de pedaços de paus e facas e impedia que as vítimas saíssem da casa. Eles chegaram a jogar um pano com álcool em chamas em direção à mãe de Estefani, que estava com a filha pequena nos braços, e a arremessar um vidro com álcool em direção ao quarto de Luiza enquanto ela tentava resgatar a neta.

A motivação dos crimes, conforme está descrito no processo, seria relacionada ao tráfico de drogas, já que o filho de Luiza era usuário de crack e chegou a se envolver na venda para manter o vício. Em depoimento, ele afirmou que, quatro meses antes do incêndio, estava sem usar entorpecentes e que não devia nenhuma quantia a nenhum traficante. Consta ainda nos autos que um detento foi apontando como mandante dos crimes, já que, anteriormente, teria tentando matar o filho de Luiza, mas acabou executando outro rapaz, usuário de drogas, que estava na residência - a mesma incendiada -, o que caracterizaria uma queima de arquivos, já que Luiza também estava na casa. O curioso é que, três dias antes do incêndio na residência, ocorreu a audiência do homicídio e ele teria recebido uma ligação do presidiário para não comparecer, mas acabou indo. Ele e o irmão, que também estava preso na época, foram ouvidos em audiência, mas, até então, nada foi provado.

