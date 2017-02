Trio preso com produtos furtados é liberado

Talise Freitas

Diversos objetos, que foram furtados de um sítio no Bairro Verdinho, em Criciúma, foram recuperados pela Polícia Militar na manhã de ontem em três casas na região do trilho, no Pinheirinho.

Dois guinchos foram necessários para o transporte do material apreendido até a delegacia. A ocorrência se deu após um levantamento da guarnição Pós-Crime. O Saer também deu apoio.

Duas mulheres e um homem foram encaminhados à delegacia, porém vão responder em liberdade a inquérito policial.