Trio é preso após perseguição com carro roubado

Talise Freitas

A Polícia Militar prendeu, na manhã de ontem, no Bairro Verdinho, em Criciúma, três ocupantes de um veículo Sandero que havia sido levado em um sequestro relâmpago na sexta-feira, no Bairro Michel. Na ação, uma mulher foi rendida, obrigada a entrar no próprio carro e abandonada em Forquilhinha.

Após ser surpreendido pela PM, por volta das 9h30min, o trio ainda abandonou o veículo e tentou seguir a fuga a pé, sendo um deles detido por populares.

A guarnição recebeu informações de que o Sandero roubado estaria em deslocamento para Florianópolis, onde seria vendido. Foram presos Erick Daniel de Lima dos Santos, de 23 anos, Guilherme da Silva Paim, de 25 anos, e Ramon Prudêncio da Silva, de 19 anos. Segundo a PM, Guilherme, que ainda portava uma porção de cocaína, informou que estava envolvido diretamente no roubo.

Além dele, a vítima reconheceu também Erick como sendo um dos assaltantes.