Trio é detido após trocar tiros com a PM em plena tarde

Talise Freitas

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, e um homem de 29 anos foram detidos na tarde de ontem após trocarem tiros com a Polícia Militar, no Bairro Jardim Angélica, em Criciúma. A ocorrência foi registrada por volta das 16h30min e assustou moradores da localidade por conta do tiroteio. Ninguém se feriu.

O trio levantou suspeita da PM quando foi avistado dentro de um veículo, em frente a uma residência, no Bairro Jardim das Paineiras. Segundo a PM, quando o condutor percebeu a aproximação da viatura, empreendeu fuga, dando início a uma perseguição. No Bairro Jardim Angélica, eles abandonaram o carro e adentraram em um matagal, efetuando tiros contra os militares.

Um cerco foi montado e o trio, então, detido. No veículo no qual eles estavam os policiais encontraram cinco aparelhos televisores de LCD, que, de acordo com a PM, são prováveis objetos de furtos realizados na casa do Bairro Jardim das Paineiras e em mais residências da região.