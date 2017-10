Tráfico de drogas é flagrado no Renascer

Francine Ferreira

A Polícia Militar de Criciúma flagrou cinco pessoas em um local conhecido pelo comércio de drogas no Bairro Renascer. Em abordagem, um adolescente de 15 anos foi encontrado com dez pedras de crack embaladas para venda. No mesmo momento, foi constatado que contra um outro menor de 17 anos e um jovem de 18 anos haviam mandados de busca e apreensão. Desta forma, o trio foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI).