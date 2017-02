Traficante engole crack durante abordagem

Talise Freitas

Um traficante de 26 anos engoliu seis pedras de crack durante uma abordagem da Polícia Militar na madrugada de ontem, no Bairro Mato Alto, em Araranguá. Ele foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para expelir a droga recém ingerida e em seguida encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A PM chegou até a casa do acusado após ver um usuário de drogas saindo do local, já conhecido pela prática criminosa. Com ele foi encontrada uma pedra de crack.

Em buscas na residência, foi localizada uma pedra de crack, escondida na central de alarme, e um invólucro contendo cocaína, atrás do fogão. O criminoso ainda confessou aos militares a prática do tráfico de drogas e indicou onde havia escondido mais entorpecentes, sendo encontradas mais 19 pedras de crack, já embaladas, prontas para a venda. Foram apreendidos também diversos objetos de procedência duvidosa, a maioria celulares.