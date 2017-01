Trabalhador morre soterrado no Rio Maina

Talise Freitas

Uma fatalidade foi registrada no fim da manhã de ontem, na Rua Norbal João da Rocha, no Rio Maina, em Criciúma, com o primeiro acidente de trabalho com óbito ocorrido em 2017. Silloé Medeiros da Rosa, de 28 anos, morreu soterrado em uma obra enquanto fazia a execução de uma fossa. O homem prestava serviços a uma empresa como pedreiro e também como construtor.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi encontrado após quase duas horas de buscas. A cratera feita para o procedimento de drenagem tinha cerca de cinco metros de profundidade, porém o cadáver estava um metro abaixo do monte de areia. Os bombeiros utilizaram a própria retroescavadeira da empresa para a localização da vítima, já em óbito.

O corpo do trabalhador, que morava na região do Bairro Santa Luzia, em Criciúma, foi liberado no fim da tarde do Instituto Médico Legal (IML). Um inquérito policial será instaurado e a empresa também poderá responder a procedimento jurídico.