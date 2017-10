Trabalhador fica gravemente ferido em deslizamento de pedras

Francine Ferreira

No fim da tarde de ontem, o trabalhador de uma pedreira em Timbé do Sul foi surpreendido por um deslizamento de pedras, foi parcialmente soterrado e ficou gravemente ferido. Outros funcionários retiraram as pedras de cima da vítima. O Corpo de Bombeiros de Turvo foi acionado e quando chegou ao local, se deparou com o homem com suspeita de diversas fraturas e hemorragia interna. Depois dos primeiros socorros, ele foi encaminhado à unidade hospitalar.