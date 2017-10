Trabalhador cai de altura de cinco metros

Lucas Renan Domingos

No início da madrugada de ontem, um trabalhador, de 43 anos, ficou ferido após cair de uma passarela de cinco metros de altura, que liga dois silos. A ocorrência aconteceu em um engenho de arroz, localizado na comunidade de Mato Chato, em Turvo.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Turvo, no momento do atendimento, o trabalhador foi encontrado consciente, orientado, porém com os sinais vitais alterados. Ele possuía uma perfuração de aproximadamente três centímetros no abdômem com hemorragia e suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE). O homem foi encaminhado para o hospital de Turvo.