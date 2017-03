TJSC mantém júri popular para envolvidos em roubo que resultou em policial ferido

Talise Freitas

Dois dos três réus envolvidos no assalto que resultou em um policial militar ferido, em fevereiro do ano passado, em frente à agência do Bradesco, no Bairro Pinheirinho, em Criciúma, tiveram recurso negado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). O acórdão, que teve votação unânime de três desembargadores, foi assinado nesse sábado.

Erickson França, de 19 anos, e Luan Rupp, de 25 anos, ingressaram com recurso na instância superior acerca da decisão, no fim do ano passado, da juíza Paula Botke e Silva, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, que proferiu sentença de pronúncia para que eles sejam submetidos ao Tribunal do Júri.

A defesa de Erickson pugnou para desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, o que não compete a julgamento popular. Já a de Luan alegou que ele não estava envolvimento no assalto, apesar de ter confessado anteriormente direta participação.

Caso eles não recorram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), os autos retornam para a comarca de origem e a Dra. Paula marcará, então, a data para a sessão do júri popular, que pode ocorrer ainda neste ano.

Nos autos, eles chegaram a mencionar o envolvimento de Willian Viana, de 27 anos, bandido perigoso, morto em confronto com a Brigada Militar (BM) no estado gaúcho um mês depois do crime.

Além de serem réus por homicídio qualificado tentado, pelo fato de a vítima ser policial, eles ainda respondem por receptação, por agirem em posse de um carro furtado; roubo majorado (pelo emprego de arma e concurso de duas ou mais pessoas) tendo como vítima ainda o funcionário do estabelecimento comercial que também foi rendido e corrupção de menores, haja vista o envolvimento de um adolescente de 17 anos na época.

O menor teria sido o autor dos disparos a mando de Erickson, que conhecia o policial e já tinha sido internado no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (Casep) da cidade, quando o militar trabalhava na unidade.

No processo responde ainda Anderson Venâncio da Rosa, de 27 anos, que é réu por roubo majorado e corrupção de menores. Apesar de não ser réu no crime contra a vida, ele também deverá ser julgado no Tribunal do Júri conforme decisão da magistrada.

Dois dias

na UTI

O agora sargento da PM, cabo na época do crime, Sérgio Crispim de Souza, de 48 anos, foi alvejado com cinco tiros, pelas costas, quando, de folga, mas como segurança particular, fazia a escolta de um malote com um funcionário de um supermercado. O montante de R$ 126 mil seria depositado no banco. O militar ficou cinco dias internado no hospital, sendo dois deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Ministério Público (MP) ofereceu denúncia por homicídio tentado, pois entendeu que o sargento foi alvejado por ter sido reconhecido como sendo um policial militar, já que o roubo já havia sido consumado. Erickson teria dito "mata que esse é verme" ao menor, gíria usada por criminosos para se referirem a policiais. O adolescente na época foi preso semanas depois, com 18 anos, por envolvimento em assaltos a residências, sendo condenado recentemente por dois deles, com penas que somam 17 anos de prisão.

Conforme a denúncia, o funcionário foi rendido por Luan, que, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, determinou que ele retornasse em direção à Ducatto do supermercado, onde aguardava um motorista. Simultaneamente, o adolescente, também armado, rendeu o policial, ocasião em que Erickson, também armado, subtraiu o malote, além da arma de fogo do policial, uma pistola de propriedade da PM.

Após empreenderem fuga no veículo Saveiro furtado, Luan, Erickson e o adolescente abandonaram o automóvel no Bairro Santa Augusta, local em que o denunciado Anderson os aguardava para dar continuidade à fuga, com o veículo Corsa Sedan, de sua propriedade.

"Surgem indícios suficientes de autoria delitiva em relação aos acusados Erickson e Luan no crime de tentativa de homicídio que tem como vítima o policial militar, elementos estes que vêm amparados principalmente no testemunho do delegado de Polícia (André Milanese) que conduziu o caderno investigativo e que narrou que Anderson, Erick e Luan admitiram envolvimento no roubo que deu origem ao episódio que quase ceifou a vida do miliciano", entendeu o desembargador, relator da decisão, Paulo Roberto Sartorato.

"Existem nos autos versões de defesa e de acusação conflitantes, fazendo-se necessária à resolução uma apreciação aprofundada da prova, o que torna imperiosa a submissão da questão ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida", concluiu o desembargador.