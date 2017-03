TJSC mantém júri popular para acusado de assassinar esposa

Talise Freitas

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) manteve a decisão de primeira instância que determinou julgamento mediante Tribunal do Júri para o réu Daniel Tomasi Bauer, de 31 anos, acusado de assassinar a esposa, Gisele Monteiro Bauer, de 26 anos.

Por unanimidade, os três desembargadores mantive-ram o júri popular e negaram o pedido de revogação de prisão preventiva. Daniel também responde por fraude processual e nega o crime sob a alegação de que a companheira foi vítima de um latrocínio.

O caso foi registrado na noite de 27 de maio de 2015, no Bairro Sanga da Toca 1, em Araranguá. Gisele foi alvejada com nove disparos de pistola, oito deles pelas costas.

Daniel é réu por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, envolvendo possivelmente o valor de R$ 300 mil do seguro de vida de Gisele; mediante surpresa e feminicídio.

A defesa alegou no recurso não haver provas suficientes que apontem o réu como autor, sustentando que está comprovado que a esposa foi vítima de latrocínio, de que a denúncia foi baseada em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e de que ele não era o beneficiário do dinheiro do seguro.

De acordo com os autos, há divergências entre a versão do réu e a prova produzida acerca dos supostos gritos femininos que foram ouvidos pelos vizinhos, já que ele declarou que não ouviu Gisele gritar. Os policiais que atenderam a ocorrência não verificaram a presença de rastros no local por onde os "assaltantes" teriam fugido, nem mesmo com a ajuda de cães farejadores, assim como não encontraram também outras evidências, como projéteis. Não houve também a comprovação de que o valor de R$ 35 mil, o qual os "criminosos" queriam roubar, conforme Daniel, existia.

"Vale lembrar que a decisão de pronúncia, por ser um juízo de admissibilidade da acusação (da suspeita), e não de certeza, a decisão é meramente processual. Assim, há dúvida sobre a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, motivo pelo qual compete ao Tribunal do Júri decidir. Há indicativos de que, em tese, a morte da vítima teve como móvel o recebimento do seguro de vida, no valor de R$ 300 mil, do qual o recorrente era o beneficiário indireto, uma vez que o valor foi utilizado para quitar financiamentos adquiridos. Registra-se, ainda, que a qua-lificadora encontra reforço no fato de que Gisele teve sua vida interrompida na iminência do vencimento do seguro", entendeu o relator da decisão, desembargador Carlos Alberto Civinski.

"A sua liberdade apresenta ameaça à ordem pública, vez que, além da gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, em especial pelo modo de agir dissimulado, bem como, pelas tentativas de evitar a apuração dos fatos, dificultando a aplicação da lei penal, o caso causou grande repercussão na comunidade local. Além disso, a conveniência da instrução criminal também se presta a justificar a segregação, de acordo com a instrução há indícios de que o acusado tenha alterado a cena do crime, fato que faz crer que, ser posto em liberdade, poder tentar frustrar a instrução no plenário do Tribunal do Júri", concluiu.