Termo de Cooperação é assinado para oportunizar trabalho a detentos

Talise Freitas

A secretária de Estado da Justiça e Cidadania, Ada de Luca, esteve nessa sexta-feira em Criciúma para assinatura de um Termo de Cooperação, junto ao prefeito Clésio Salvaro, visando à ressocialização de apenados.

Um total de 20 reeducandos do regime semiaberto do Presídio Santa Augusta será contemplado, a partir dos próximos dias, com a oportunidade de auxiliar a Prefeitura na limpeza e manutenção de vias públicas.

Dez apenados iniciaram o período de experiência no início do mês. Eles ganharão um salário mínimo e, a cada três dias trabalhados, terão um remido da pena.