Terminais ganham policiamento fixo

Talise Freitas

Desde ontem, o terminal central de Criciúma conta com o reforço na segurança efetuado pela Polícia Militar em parceria com a Prefeitura. A medida será estendida também para os terminais da Próspera e do Pinheirinho, restando somente alguns trâmites relacionados à estrutura.

Outra medida está relacionada ao fechamento do túnel do terminal central durante a madrugada. A segurança da Rodoviária também será contemplada. Dentre os diversos casos de roubos e furtos ocorridos nestes locais, somente nesta semana dois adolescentes foram assaltados dentro de ônibus. Os alvos dos criminosos, geralmente adolescentes, são celulares e bonés de estudantes, também menores. Casos de agressão nas investidas dos ladrões não são raros de ocorrer.

Segundo o subcomandante operacional do 9º Batalhão da PM, capitão Eduardo Moreno Persson, dez policiais fazem parte da equipe exclusivamente para os três terminais, em policiamento a pé, além de uma viatura disponível para apoio, das 7h à meia-noite.

"Em relação aos terminais da Próspera e do Pinheirinho, faltam algumas adequações, como uma sala com climatização para sistema de monitoramento das câmeras. A Prefeitura disponibilizará estagiários que passam por treinamento pela Polícia Militar", explica o oficial. Ao todo, são 21 câmeras, sendo nove delas no terminal central. Os terminais do Pinheirinho e da Próspera contam com seis cada.

Para pôr em prática o sistema de segurança na Rodoviária, falta a contratação de um segurança por parte do Poder Público Municipal. O capitão Moreno conta que será este profissional quem fará o controle de acesso no período da madrugada, fiscalizando a presença daqueles que já estão devidamente com a passagem comprada, ou não, visando constatar quem realmente está na Rodoviária para o fim que ela possui: o de viajar. O vigilante terá o número do celular do Sargento Ronda da corporação caso haja necessidade de apoio. A presença também inibirá a concentração de mendigos no local.

Fechamento

do túnel

A sugestão do fechamento do túnel surgiu devido às muitas reclamações de furtos na madrugada, de acordo com o capitão. "Alguns se escondem e acabam cometendo o delito. Com o fechamento do túnel, quem necessitar transitar pelo local nesse horário poderá utilizar a parte de cima pelas faixas de segurança. O horário para abertura do túnel, indicado pela administração do condomínio, contará com uma varredura da PM", detalha o subcomandante, acrescentando que, para o fechamento, somente estão faltando as grades, que serão financiadas pela Prefeitura.

"É importantíssima a presença policial nos terminais e agora podemos executar este tipo de policiamento. Com a existência da Guarda Municipal, a atribuição era para que ela realizasse a vigilância, o que não chegou a ocorrer de forma permanente. Agora, com a extinção, foi assumido pela PM nesses locais onde há, sim, a criminalidade e é uma de nossas prioridades", pontua o capitão Moreno.

"Por conta até do medo das pessoas, houve, inclusive, redução no faturamento das empresas de transporte coletivo. Muitas deixaram de usar o transporte. Mas, a partir de então, elas já podem se sentir mais seguras. Algumas medidas são necessárias, senão esses locais vão se perdendo, fazendo com que o problema tome ainda maiores proporções", finaliza o oficial.

Com o policiamento fixo nos terminais, quem ganha ainda é a região do entorno, como as praças Nereu Ramos e Maria Rodrigues, na área central, e a região universitária, por exemplo. Em torno de 50 mil pessoas utilizam por dia o transporte público em Criciúma.