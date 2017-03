Taxista é assassinado no Extremo Sul

Talise Freitas

A Polícia Civil do Extremo Sul está mobilizada para elucidar a morte do taxista Jairo Antônio de Matos Bauer, de 53 anos. O corpo do homem, que foi esfaqueado, foi encontrado na manhã dessa sexta-feira, na grama, ao lado de um rio, no Bairro Passargada, em Passo de Torres, próximo ao taxi devidamente estacionado.

Apesar de o corpo estar fora do veículo, havia marcas de sangue no carro. As imagens do sistema de videomonitoramento de uma residência próxima devem auxiliar na investigação.