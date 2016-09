Táxi jogado em rio com trabalhador no porta-malas é retirado

Talise Freitas

O táxi roubado por dois criminosos que acionaram uma falsa corrida no fim da noite de domingo, em Araranguá, e jogado em um rio com o taxista de 59 anos preso no porta-malas, foi retirado das águas no fim da tarde de ontem com auxílio de um guincho e do Corpo de Bombeiros, na localidade de Volta do Silveira.

A vítima conseguiu sair do local minutos depois do crime após ser instruída por um policial militar, por meio de uma ligação, a abrir o porta-malas usando uma trava antissequestro, e ser salva em seguida pela PM, enquanto aguardava socorro segurando em um bambu, já que não sabia nadar. A dupla de assaltantes, que estava com uma faca, fugiu do local levando cerca de R$ 200 e dois celulares do taxista, que, por sorte, tinha um terceiro aparelho sob sua posse.

O caso é tratado como latrocínio tentado.