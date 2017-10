Suspeito de estupro em Cocal do Sul já está detido

Francine Ferreira

Está detido no Presídio Santa Augusta desde ontem o homem de 40 anos suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos na noite da última quarta-feira, no Bairro Monte Carlos, em Cocal do Sul. Na ocasião, a vítima retornava para casa a pé, após sair da escola, e foi abordada pelo indivíduo que, segundo a menor, estava armado e ordenou que ela ficasse calada e fosse com ele até a arquibancada do Campo Municipal, onde praticou o ato sexual à força.

O homem estava em um veículo Ford Courier de cor prata, com placas de Morro da Fumaça, que já havia seguido a adolescente outras vezes. Ao ver o automóvel a jovem até tentou acelerar os passos, mas o acusado desceu do veículo e a abordou.

A vítima ainda informou aos policiais que o homem chegou a retirar parte de duas vestes e iniciou o ato, mas que parou quando o morador de uma residência próxima abriu uma janela. Na sequência, ele teria ordenado que a adolescente se vestisse e saísse pelo outro lado do campo, sem olhar para trás, sob ameaça de ser alvejada com tiros da arma de fogo.

Conforme a Polícia Militar, através de informações trocadas entre as guarnições de Cocal do Sul, Morro da Fumaça e Central Regional de Emergências (CRE), quando os policiais consultaram a placa do veículo, identificada pela vítima, receberam a informação de que pertencia a um senhor já falecido, cujo filho, que vinha utilizando o automóvel, já possuía várias passagens policiais pelo mesmo crime de estupro.

Através de uma foto, a adolescente reconheceu o homem como sendo seu agressor e, logo depois disso, buscas foram realizadas e foi possível encontrá-lo em Morro da Fumaça. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Urussanga, onde o delegado Marcelo Viana lavrou o auto de prisão em flagrante, para posteriormente encaminhá-lo ao Presídio Santa Augusta.

“Na delegacia, ele negou ter cometido o crime, mas se recusou a assinar o depoimento. A vítima já passou pelo exame de corpo de delito e o perito confirmou que houve o estupro. Já comunicamos o Poder Judiciário a respeito do caso e, agora, aguardamos um posicionamento da Justiça e do Ministério Público, que definirão se será necessária a realização de mais diligências”, explica.