Suspeito de esfaquear companheira se apresentará à Polícia Civil

Francine Ferreira

O morador de Lauro Müller, suspeito de esfaquear a própria companheira três vezes na madrugada do último domingo, em Tubarão, se apresentará à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Tubarão ainda nesta semana. Esta é, pelo menos, a expectativa do delegado responsável pelo caso, Felipe Samir Ferreira Andrade, depois de ser procurado ontem pelo advogado de defesa do homem apontado como autor do crime.

Conforme a autoridade policial, o advogado ligou para a delegacia na tarde de ontem, informando que o seu cliente tem o intuito de se entregar e ser interrogado. “Só que ele não passou mais detalhes. Por isso, devemos esclarecer alguns pontos na conversa pessoal e depoimento do suspeito, a ser realizado nos próximos dias, na DPCAMI”, explica.

Ainda segundo o delegado, é preciso apurar todos os fatos e a forma como o crime ocorreu, mas é provável que o suspeito seja indiciado por tentativa de homicídio qualificado. “Essas qualificações serão determinadas depois que eu conseguir ouvir todas as testemunhas e descobrir como os fatos se desenrolaram”, completa Andrade.

O crime ocorreu na madrugada do último domingo, por volta das 3h30min, em uma residência na Rodovia Norberto Brunato, em Tubarão. O filho da vítima, de 14 anos, presenciou todo o crime e foi quem pediu socorro para a avó, depois do ocorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a mulher, com lesões no abdômen e braço direito, ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde seguia internada em estado grave até o fechamento desta edição.

O acusado fugiu logo depois do crime e, até então, não havia sido localizado.