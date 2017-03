Suspeito de assassinar adolescente é preso

Talise Freitas

O principal suspeito de ter assassinado a adolescente Thays Laurindo Pedroso, de 17 anos, na semana passada, no Bairro Cidade Alta, em Forquilhinha, foi preso pela Polícia Civil na manhã de ontem.

Segundo o delegado Eduardo de Mendonça, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão além do mandado de prisão. Na casa do acusado, de 20 anos, situada no mesmo bairro onde ocorreu o homicídio, foi encontrado um revólver 38 com cinco munições intactas, arma possivelmente usada no crime, além de drogas e dinheiro, os quais acredita a polícia serem provenientes do tráfico de drogas.

"A prisão preventiva foi representada na quarta-feira, recebendo, no mesmo dia, parecer favorável do Ministério Público e o deferimento do Poder Judiciário. A resposta dos órgãos de Segurança Pública é uma demonstração de que o Estado sempre se fará presente nessas localidades", coloca a autoridade policial.

O homicídio teria sido relacionado com a prática criminosa, já que a vítima, além de usuária de drogas, teve envolvimento no comércio de entorpecentes.