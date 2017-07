Suspeito de assalto com reféns é preso em Criciúma

Francine Ferreira

Um jovem de 21 anos foi preso preventivamente no último sábado pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) e 1ª Delegacia de Polícia Civil (DP) de Criciúma, suspeito de ser o autor de um assalto que ocorreu há duas semanas no Bairro Comerciário, quando mãe e filha foram feitas de refém dentro do automóvel por homens armados. Desta forma, as investigações apontaram a suposta autoria e o Poder Judiciário determinou a prisão preventiva, com manifestação favorável também do Ministério Público.

De acordo com o delegado da Divisão de Roubos da DIC, Yuri Miqueluzzi, as investigações demonstraram a efetiva participação do investigado no crime. “Ele já possui condenação anterior em Criciúma também por roubo majorado, além de outros registros policiais. A pena para o delito apurado pode alcançar até quinze anos de reclusão”, explica.

No crime, os assaltantes obrigaram que mãe e filha ficassem no veículo e rodaram pelas ruas de Criciúma por trinta minutos com constantes ameaças, e as abandonaram em uma zona rural. Além do veículo, os criminosos levaram joias, dinheiro e aparelhos celulares. Posteriormente, o carro e alguns objetos foram recuperados e restituídos. O preso foi encaminhado ao Presídio Santa Augusta, em Criciúma. Os trabalhos de investigação foram realizados também com apoio da 2ª DP, Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, a Mulher e ao Idoso (DPCAMI), Central de Plantão Policial e Serviço Aeropolicial (SAER).