Supermercado é assaltado em Cocal do Sul

Lucas Renan Domingos

Um supermercado de Cocal do Sul, localizado na Rua Paulino Búrigo, foi alvo de assaltantes na noite de ontem. Usando capacetes e um deles armado, os criminosos anunciaram o assalto quando os funcionários fechavam o estabelecimento.

De acordo com o Portal Cocal os ladrões apontaram a arma para a cabeça de uma funcionária que estava do lado de fora e exigiu que os funcionários que estavam na parte de dentro abrissem a porta. Com medo, eles não abriram e os criminosos quebraram a porta de vidro com chutes.

Os assaltantes levaram malotes com dinheiro e fugiram. Até o momento nenhum suspeito foi identificado.