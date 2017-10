Sul recebe Seminário “Pelo Fim da Violência Doméstica Contra a Mulher”

redacao@atribunanet.com

A Bancada Feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, coordenada pela deputada estadual Luciane Carminatti, realiza na próxima quinta-feira, em Orleans, o Seminário Regional "Pelo Fim da Violência Doméstica Contra a Mulher". O evento que acontecerá no Centro Universitário Barriga Verde, das 8h às 18h, é o sexto de uma série de seminários promovida em todo estado, em parceria com a Escola do Legislativo da Alesc e o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC/SC).

Sindicatos, autoridades de toda a região, coletivos, universidades, associações, mulheres e homens do campo e da cidade podem participar. O evento é gratuito e tem certificação. No seminário, serão discutidas as leis, direitos e políticas de responsabilidade do poder público no enfrentamento da violência doméstica. As inscrições podem ser feitas pelo site www.escola.alesc.sc.gov.br/eventos e também no dia e local do evento.