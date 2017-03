Sistema moderno de vigilância reforça segurança no cárcere

Talise Freitas

Elas são consideradas como sendo os "olhos que ninguém vê" e auxiliam, e muito, na segurança, tanto interna como externa, no ambiente carcerário.

No sistema prisional criciumense, além da Penitenciária Sul, o Presídio Santa Augusta, que foi totalmente reformado servindo de modelo até para fora do país - no fim do mês passado, uma comitiva de autoridades da Argentina visitou o local -, também conta com um moderno aparato de câmeras de segurança espalhadas por toda unidade prisional.

Os aparelhos estão em pontos estratégicos, para o monitoramento eletrônico, discreto e em alta resolução dos 710 detentos que atualmente integram a massa carcerária do presídio. O número de câmeras não pode ser divulgado, por medida de segurança, e há um procedimento tramitando na Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) para ampliação do sistema de videomonitoramento do Santa Augusta, visando garantir ainda mais vigilância.

Ferramenta

importantíssima

Para o gerente do Presídio Santa Augusta, o agente penitenciário Felipe Alves Goulart, o sistema de videomonitoramento é uma ferramenta importantíssima de trabalho no ambiente prisional. "Ele inibe qualquer atitude contrária à segurança da unidade, dentro de qualquer estabelecimento. A sala de videomonitoramento é o local onde sempre há um servidor. À noite, por exemplo, são dois trabalhadores em constante vigilância das telas e sempre em alerta a qualquer movimentação, 24 horas por dia", explica.

No caso de identificar alguma atitude suspeita ou anormal, o servidor já aciona imediatamente apoio dos agentes penitenciários para as medidas, sejam preventivas ou repressivas. Conforme Goulart, diariamente são detectadas algumas situações.

"Em uma delas o monitor observou o início de uma discussão entre presos no pátio e de imediato acionou apoio dos agentes penitenciários. A situação foi revertida e, caso contrário, poderia gerar uma briga, mas foi reprimida a possível prática ilegal, evitando que o movimento tomasse maiores proporções e subvertesse a ordem no ambiente prisional, graças à rápida e ampla vigilância", exemplifica.