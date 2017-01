"Sintonia" do PGC já está no presídio

Talise Freitas

Já está no Presídio Santa Augusta um dos homens mais procurados pela polícia nos últimos meses em Criciúma. Navarro Larri Vanolli, de 26 anos, foi detido pela Polícia Militar na noite de domingo em um bar, no Bairro Cristo Redentor. Segundo a polícia, Navarro é braço direito da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), tendo posição intitulada de "sintonia", que promove a comunicação entre os membros, tanto os da rua como os que estão no sistema prisional. Há meses a PM realiza operações no bairro com o objetivo de captura do acusado para trazer tranquilidade à comunidade. Em uma delas, até o Serviço Aeropolicial (Saer) foi mobilizado.

Contra ele constavam mandados de prisão ativos pelos crimes de furto e roubo. Além disso, ele é o principal suspeito de ter alvejado a tiros, por duas vezes, nos últimos meses, viaturas da PM no bairro, dentre homicídios, por disputa com outra facção pelo domínio do tráfico de drogas na localidade. Na esfera do Poder Judiciário, o acusado responde a processos por homicídio, resistência e porte ilegal de arma. Em 2013 ele foi condenado a indenização de danos morais arbitrada em R$ 15 mil para cada três policiais militares, por calúnia, por ter mentido que foi agredido por eles em uma ocorrência.

A captura resultou em mais uma prisão em flagrante. Navarro foi encontrado escondido atrás do freezer do estabelecimento com uma pistola nove milímetros, de uso exclusivo das forças armadas, com 11 munições intactas, após tentar fugir da PM. Na mesma ocorrência, foi apreendido um adolescente de 16 anos, já com passagens policiais. O menor também estava em posse de uma arma de fogo, especificamente uma pistola 380, com 14 munições intactas e numeração suprimida, além de cinco gramas de maconha.

Conforme a PM, não só Navarro como também o adolescente apreendido vinham aterrorizando os moradores do Cristo Redentor e ameaçando até de morte quem não contribuísse com o crime ou quem conduzisse o veículo com os faróis acessos após as 22h. Juntos, eles somam mais de 60 passagens policiais.

Possivelmente relacionado com ações constantes que a PM vinha fazendo no Bairro Cristo Redentor, em dezembro, a casa de um sargento da PM, no Bairro Vila Natureza, que é vizinho, foi alvejada com cinco tiros. Dois disparos acertaram a parede do quarto, um o telhado e dois o muro. Ninguém se feriu e a dupla também é apontada como envolvida no atentado.