Sexta-feira com duas mortes no trânsito pela região

Francine Ferreira

Atualizada às 7h40min do dia 28/10/2017

Dois homens e uma mulher perderam a vida nesta sexta-feira, em acidentes de trânsito registrados na região carbonífera - um pela manhã e dois no início da tarde -, conforme o Instituto Médico Legal de Criciúma (IML).

Pela manhã, uma colisão entre dois automóveis na SC-108, na localidade de Palmeira do Meio, em Urussanga, deixou o idoso José Paulo Sérgio, de 64 anos com ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros do município foi acionado e encontrou a vítima no banco do condutor de um dos carros com um corte na cabeça, escoliação na mão esquerda e sudorese, além de suspeita de fratura na costela. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da noite. O motorista do outro veículo nada sofreu.

Já no período da tarde, também na SC-108 na localidade de Palmeira do Meio o motociclista Eder Fontanella Fabro, de 34 anos, morreu após colisão entre uma moto Honda e uma carreta. O Corpo de Bombeiros do município chegou a ser acionado, mas quando chegou, a vítima já estava em óbito, constatado por um médico que passava pelo local. O condutor da carreta, por sua vez, nada sofreu. Posteriormente, o corpo foi isolado e deixado aos cuidados da Polícia Militar Rodoviária.

Já na BR-101, Elenice Rodrigues Nunes, de 28 anos, também morreu depois que o veículo em que estava, um Chevrolet Prisma com placas de Porto Alegre, veio a capotar e sair da pista, entre os quilômetros 376 e 377 da rodovia federal, no sentido Sul/Norte. Além da vítima, também estavam no carro o condutor, de 33 anos, e os filhos do casal: três crianças de 2 anos, 1 ano e 1 mês. O Corpo de Bombeiros de Içara foi acionado e encaminhou os outros quatro ocupantes do carro, sem ferimentos aparentes, ao Hospital São Donato. O corpo sem vida foi deixado aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Tubarão.