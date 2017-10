Sequestro para BR-101 em Capivari de Baixo

Lucas Renan Domingos

Um sequestro de uma mulher acabou parando a BR-101, no KM 328, em Capivari de Baixo, na manhã desta quarta-feira. Um homem rendeu a própria esposa com uma faca e forçou um taxista iniciar uma fuga em direção a cidade de Tubarão.

Conforme a Polícia Militar (PM) de Tubarão, o carro foi abordado no viaduto de acesso a Capavari de Baixo. Os policiais iniciaram uma negociação e, como o autor do crime estava descontrolado, foi preciso utilizar a força para render o homem. A mulher apresentava um pequeno corte no pescoço e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. O taxista nada sofreu.

O autor, a vítima e o taxista foram encaminhados para a delegacia de Tubarão para os procedimentos cabíveis. O trânsito foi liberado logo após a ocorrência.