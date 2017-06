Sentença de incendiário deve sair ainda este mês

Talise Freitas

A instrução criminal do processo que tem como réu Alan Douglas de Assis Cipriano, de 20 anos, autor confesso de um incêndio a ônibus, na noite de 1º de fevereiro, no loteamento Vida Nova, no Bairro Ana Maria, em Criciúma, foi encerrada ontem.

A sentença deve sair ainda este mês. Três testemunhas foram ouvidas, dentre elas, o motorista do coletivo que foi rendido e o delegado André Milanese, da Divisão de Investigação Criminal (DIC), que conduziu a investigação.

Alan, que sofreu queimaduras de segundo grau, a maior parte nos braços, segue no Presídio Santa Augusta.

Conforme a juíza da 2ª Vara Criminal, Débora Driwin Rieger Zanini, algumas testemunhas não compareceram à primeira e única audiência de instrução e julgamento do caso. Porém, como não houve insistência em ouvi-las, tanto por parte do Ministério Público (MP) quanto pela defesa, e não havendo também a necessidade da coleta de mais provas, o processo segue para as alegações finais das partes, que terão cinco dias cada, retornando em seguida para análise da juíza, que espera proferir a sentença daqui a 20 dias.

Assim como em depoimento na esfera policial, Alan confessou a autoria do crime no interrogatório em juízo. Disse que agiu a mando de outras pessoas, as quais não delatou, sendo obrigado a incendiar o ônibus, e que não estava armado, mas foi reconhecido pelo motorista rendido como sendo um dos incendiários que portava um revólver.

A arma, que caiu dentro do ônibus, foi encontrada destruída pelo fogo durante perícia no veículo.

Preso após

procurar hospital

O autor confesso é réu por incêndio criminoso, porte ilegal de arma, corrupção de menores e atentado contra segurança de meio de transporte. Foram quatro envolvidos na ação criminosa. Além de Alan, um adolescente de 17 anos também foi identificado.

A denúncia do MP concluiu que o atentado não teve qualquer relação com facção criminosa, sendo represália à prisão de um traficante efetuada pela Polícia Militar um dia antes no Bairro Cristo Redentor, comunidade vizinha.

O réu foi preso três dias depois do incêndio, ao procurar o Hospital São José devido às graves queimaduras que sofreu.