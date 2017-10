Semana inicia com tempo bom, mas nebulosidade volta a partir de quinta-feira

Lucas Renan Domingos

A semana começou com tempo bom e deve permanecer assim até a próxima quinta-feira. A segunda-feira iniciou com temperaturas mais baixas, com 12ºC registrados na estação meteorológica da Satc. Porém, o sol aparecerá nos próximos dias e as temperaturas irão subir.

Conforme informou o climatologista da Epagri/Ciram de Urussanga, Márcio Sônego, hoje as máximas chegam aos 27ºC. Na terça-feira o dia começa com 14ºC, com máximas de 30ºC e na quarta-feira os termômetros podem registrar 33ºC.

“Na quinta-feira a nebulosidade volta e há chances de chuva, principalmente no sábado. Com isso, até o domingo as temperaturas não devem subir muito, chegando aos 25ºC de máximas. Essa alternância entre o tempo é característico da estação de primavera e novembro não será diferente”, afirmou o climatologista.