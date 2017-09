Sem prazo para inauguração da nova DPCAMI de Criciúma

Francine Ferreira

A inauguração da nova sede da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Criciúma, que vem sendo adiada há meses, agora está sem prazo para acontecer. A justificativa do delegado regional de Polícia Civil, Ivaldo Gregório Inácio, é que problemas administrativos estão ocasionando o atraso, principalmente por conta do termo de cessão de uso, que ainda não foi liberado.

Além da DPCAMI, localizada Rua Desembargador Pedro Silva, no Bairro Comerciário, no mesmo espaço funcionará ainda a Central de Plantão Policial, cuja inauguração também está indefinida. As obras na estrutura de ambos os locais estão prontas, tendo sido concluídas pela Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Criciúma. No entanto, ainda falta efetuar a compra de equipamentos e mobília, que seria oportunizada a partir da chegada desse termo de cessão.

Orçamentos e adequações

Essa não é a primeira vez em que são registrados atrasos em relação a este caso. Com uma obra orçada em R$ 357 mil inicialmente, no início do ano passado, os trabalhos tiveram uma pausa por conta da necessidade de ajustes, com um orçamento a mais de R$ 124 mil. Por último, teve ainda um acréscimo de R$ 288 mil para novas adequações, que incluíram a construção de celas, portas, janelas, iluminação, alojamentos, repartições, divisórias e reforço na segurança do prédio, por exemplo. Com toda a construção pronta, agora, o impasse gira em torno dos detalhes finais e últimas instalações elétricas e de mobília.

O prédio pertence ao Instituto de Previdência de Santa Catarina (Iprev), onde funcionava anteriormente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao lado da Escola de Educação Básica Joaquim Ramos. O prazo inicial de conclusão era janeiro de 2016.