Santa Augusta recebe rebelados de Lages

Talise Freitas

Após o início de rebelião com incêndio no Presídio Regional de Lages na tarde de quinta-feira, 82 detentos foram transferidos para outras unidades prisionais do estado, seja para cumprimento de medida disciplinar, como também para aguardar a conclusão da reforma no espaço depredado por conta do tumulto. Destes, seis estão no Presídio Santa Augusta, em uma cela isolada do restante da massa carcerária.

A chegada dos detentos do presídio serrano, conforme o gerente do Santa Augusta, Felipe Alves Goulart, ocorreu durante a madrugada dessa sexta-feira. Eles devem ficar na unidade prisional criciumense por um período de 30 dias. No tumulto, 11 ficaram feridos, sendo que somente um segue internado com quase metade do corpo queimado. Eles justificaram o movimento como protesto a superlotação. Apesar do estado de alerta, o sistema prisional local segue normalizado.