Saída temporária de Natal não registra evasão

Talise Freitas

Quinta-feira foi dia de retorno ao Presídio Santa Augusta do grupo de beneficiados com a saída temporária (sete dias em liberdade), que passaram fora do cárcere as festividades de Natal com a família. De 46 detentos que receberam o benefício, todos retornaram na quinta-feita, não havendo, então, nenhuma evasão. Nas duas semanas, de Natal e Ano Novo, ao todo 99 detentos, entre homens e mulheres, foram agraciados por determinação judicial com a medida.

Hoje, o restante do grupo recebe os sete dias livres para as festividades de virada de ano. O benefício de saída temporária, previsto na Lei de Execuções Penais, pode ser de até de cinco vezes ao ano, para apenados do regime semiaberto, com bom comportamento e que tenham cumprido um sexto da pena, no caso de primário, ou um quarto, se for reincidente. Apesar de ocorrer em outras datas, a saída temporária, que não é sinônimo de indulto de Natal, acaba chamando mais atenção nesta época do ano.