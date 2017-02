Saer realiza transferência de líder de facção criminosa para Criciúma

Talise Freitas

O líder de uma facção criminosa foi transferido no início da tarde de ontem, da Penitenciária de Itajaí, em Canhanduba, para à Penitenciária Sul, em Criciúma. A transferência foi realizada pelos policiais civis do Serviço Aeropolicial (Saer) de Criciúma, a pedido da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC), visando prevenir tentativas de resgates ou algo semelhante que ponha a segurança pública em risco. Na madrugada de domingo, oito presos fugiram do Presídio de Itajaí, também em Canhanduba, no mesmo complexo prisional. No fim do ano passado, um princípio de rebelião no complexo resultou na transferência de 21 detentos, também para Criciúma. Protestos e atentados também foram registrados.

Atuando desde novembro do ano passado, com sede em Criciúma, mas abrangendo todo o Sul, esta foi a primeira ação envolvendo o translado de detentos realizada pelo Saer local. Segundo os envolvidos na missão, a utilização do helicóptero acabou sendo imprescindível também pelo pouso direto nas duas penitenciárias, sem que houvesse a necessidade de logística terrestre, o que aumentaria o risco de resgate, por exemplo.

Modelo não só no Estado, mas fora dele, aliás, já recebeu comitiva de outros estados para servir de exemplo devido à gestão aplicada. A Penitenciária Sul, além dos já conhecidos trabalhos laborais, como estudo e trabalho realizados com a massa carcerária, também é a mais segura do Estado, onde estão e já passaram lideranças criminosas. Conforme a diretora, Maira de Aguiar Montegutti, o detento recém-transferido está em uma cela separado dos demais.

As autoridades não informaram se a transferência da liderança criminosa está relacionada a uma onda de ataques na semana passada, quando cartazes, solicitando a transferência de faccionados do Primeiro Comando da Capital (PCC), que estão em unidades prisionais de municípios catarinenses, dentre eles, Criciúma, para o Complexo Penitenciário de Itajaí, de onde ele veio, foram colados no Fórum da Comarca de Balneário Piçarras e jogados em delegacias da Capital e em uma agência de cooperativa de crédito, alvo de coquetel molotov, em Joinville.

O comunicado ainda ameaçou uma série de atentados caso as reivindicações não fossem atendidas. Em nota, o Governo informou que não reconhece nenhuma reivindicação deixada de forma anônima. Destacou ainda que não vai atender nenhum dos pedidos pretendidos por criminosos e assegura que está com toda a sua estrutura de segurança pública e do sistema prisional em alerta máximo. Informou ainda que o governador Raimundo Colombo afirmou que não há nenhum tipo de negociação quando se trata do cumprimento e da manutenção da lei e da ordem.