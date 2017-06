Rondas são reforçadas para evitar abigeato

Talise Freitas

Atendendo as solicitações dos agricultores de Araranguá, a Polícia Militar vem realizando uma série de rondas nas áreas do interior do município com o objetivo de trazer mais segurança e evitar o crime de abigeato, o furto de gado. O trabalho ostensivo é realizado em horários diferenciados e em diversas comunidades.

"O abigeato é um crime que traz prejuízo enorme para os pecuaristas e agricultores da nossa região. A Polícia Militar tem ciência desse problema e está trabalhando de forma incansável em defesa da população do interior. Neste ano já efetuamos algumas prisões de ladrões de gado e seguiremos firme com as rondas para evitar novas ações delituosas", coloca o capitão Diego Schwartz, comandante da 1ª Companhia do 19º Batalhão de PM.